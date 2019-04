Exclusief voor abonnees Topjaar voor Vlaamse film 04 april 2019

In 2018 hebben Vlaamse films meer dan 2,2 miljoen bezoekers naar de Belgische bioscopen gelokt, een stijging met 38% tegenover 2017. 'Patser' van Adil El Arbi en Bilall Fallah deed de kassa's het luidst rinkelen, met 366.113 verkochte tickets, gevolgd door 'Niet schieten' van Stijn Coninx (356.166) en 'Girl' van Lukas Dhont (248.003). Afgelopen jaar werd ook een sterke 'overloop' opgetekend, laat het Vlaams Audiovisueel Fonds weten: films die al eind 2017 uitkwamen, waren goed voor 20% van de omzet in 2018, met dank aan kleppers als 'F.C. De Kampioenen 3' en 'K3 Love Cruise'. Verder valt het succes van 'onze' film in het buitenland op: 71 Vlaamse (co)producties werden 104 keer geselecteerd voor de 40 belangrijkste internationale festivals.

