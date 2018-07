Topjaar voor sprinkhanen 27 juli 2018

Van diverse sprinkhaansoorten worden de hoogste aantallen in tien jaar geregistreerd. Door het warme weer in april, mei en juni zijn verschillende soorten er ook vroeger bij. Dat is onder meer het geval voor de moerassprinkhaan. Die wordt voornamelijk waargenomen vanaf juli, maar al in juni werden zo'n 800 exemplaren geteld - ruim driemaal meer dan vorig jaar. Voor onder meer de greppelsprinkhaan en de gouden sprinkhaan wordt 2018 sowieso een topjaar. Die soorten braken in juni al ruimschoots de cijferaantallen die anders in juli en augustus worden geregistreerd.