Tópjaar. Tot dat ene avondlijke bezoekje

Het hád een rimpelloos jaar kunnen zijn, voor ons vorstenpaar. De werkagenda van Filip (55) en Mathilde (45) zag er immers aangenaam uit: staatsbezoek aan Portugal, staatsbanket met Macron, staatsieportretten maken... Tussendoor vijf jaar koningschap vieren. En dan nog wat tijd voor de privépassies: we zagen onze vorst meer dan behoorlijk kitesurfen op het Franse eiland Île d'Yeu en familieportretten schilderen op het paleis. Daar groeien vier koningskinderen mooi op. Maar het venijn van 2018 zat dus in de staart. Avondlijk bezoek van Charles Michel, gevolgd door nog veel meer bezoek. Het ontslag is inmiddels aanvaard, maar vervroegde verkiezingen komen er niet. Die kerstspeech werd alvast tot op de laatste minuut bijgeschaafd... (NV)

