Topgangster krijgt nog eens 8 jaar cel 20 februari 2018

00u00 0

De Antwerpse topgangster Koen Van Staay is nog eens veroordeeld tot acht jaar cel. Van Staay werd bekend door het tv-programma 'Alloo in de gevangenis'. Tot 2016 zat hij in de gevangenis van Leuven-Centraal, waar hij een straf van elf jaar uitzat voor de smokkel van heroïne en hasj. Kort na zijn vrijlating gijzelde Van Staay (40) in februari 2016 de Nederlandse bloemist Johannes W. in Balen. Samen met zijn kompaan Flor B. (31), die 4 jaar cel kreeg, bewerkte hij zijn slachtoffer met een scheermes, zette een pistool tegen zijn hoofd en deelde klappen uit. De man moest boeten voor het verlies van een lading van 40 kg heroïne. Van Staay, die momenteel in een Nederlandse cel zit, kreeg zeven jaar cel voor de gijzeling en één jaar extra voor een geval van oplichting. (PLA)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN