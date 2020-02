Exclusief voor abonnees Topfavoriete Van Anrooij schrijft geschiedenis JUNIOREN MEISJES 03 februari 2020

00u00 0

Nederland trekt een vers blik crossdames open. Met drie eindigden ze zaterdag in de allereerste wereldtitelstrijd voor meisjes-junioren ooit in de top vijf. Topfavoriete Shirin van Anrooij won na een lange solo, voor Europees kampioene Pieterse. Van Empel werd vijfde. Het brons was voor de Amerikaanse Munro. Vicewereldkampioene op de weg Julie De Wilde finishte nog net in de top tien. En was daar best tevreden mee. Ook al reed ze op een bepaald moment in zesde positie. "Ik ging een beetje over mijn toeren en zakte terug (naar de zestiende plaats, red.). Gelukkig hervond ik mijn tempo en remonteerde ik enkele rensters. Vooral technisch heb ik nog heel veel werk. Maar ik wil blijven crossen en de grote kloof met de (Nederlandse) top overbruggen." Van Anrooij rijdt vanaf 1 september voor de Telenet-Baloise Lions van Sven Nys. (JDK)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis