Topcrimineel Ridouan Taghi "ontvoerd" naar Nederland 20 december 2019

00u00 0

De Nederlandse overheid heeft Ridouan Taghi "ontvoerd". Dat zegt zijn advocate, Inez Weski. Het kopstuk van de 'mocromaffia' is immers zonder enige vorm van rechterlijke toetsing uit Dubai overgebracht om in Nederland te worden vastgezet, meent Weski, die bezwaar zal aantekenen tegen de uitzetting van Nederlands meest gezochte crimineel. Taghi wordt ervan verdacht een groot aantal liquidaties georganiseerd te hebben. Justitieminister Ferdinand Grapperhaus zegt dat de overbrenging wel degelijk volgens de regels verlopen is. Volgens de christendemocraat kon Taghi zo snel naar Nederland komen omdat Dubai verklaarde dat de crimineel de Verenigde Arabische Emiraten "niet op rechtsgeldige wijze" was binnengekomen. De autoriteiten in Dubai wilden de zaak daarom snel opgelost zien. De drugsbaron is met een gecharterd vliegtuig naar Nederland gebracht. Hij zit nu vast in de gevangenis van Vught. Die wordt sindsdien extra bewaakt. (SRB)

