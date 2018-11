Topcoaches voor Belgian Bullets 20 november 2018

Nu Hanna Mariën het voor bekeken houdt als voorzitster van de Belgische bobsleefederatie en pilote Elfje Willemsen er op 15 december ook een streep onder trekt, wil CEO Geert Vanvaerenbergh hun sport nieuw leven inblazen. Dat doet hij door nieuwe toptrainers aan te trekken, onder meer door een nauwere samenwerking met de Nederlandse federatie. Dat zou de Bullets ook toelaten om met beter materiaal te kunnen werken, meent Vanvaerenbergh, die zijn budget van zo'n 400.000 euro voor dit jaar helemaal rond heeft. An Vannieuwenhuyse, die een rang opschuift in de hiërarchie, kan rekenen op de coaching van Tom De La Hunty, een Brit die ook de Canadese olympische kampioene Kaillie Humphries assisteerde, en Olaf Hampl die de Belgen beter moet laten starten. Ook skeletoni Kim Meylemans blijft niet in de kou staan: zij krijgt advies van de Oostenrijker Matthias Guggenbergher. Het doel van Vanvaerenbergh is duidelijk: een olympische medaille in 2022 of 2026. (VH)

