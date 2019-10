Exclusief voor abonnees Topcoach zet stap terug om voor ziek zoontje (8) te zorgen: "Mijn kind heeft kanker. Wat zou ik met basket bezig zijn?” Annick Grobben

16 oktober 2019

05u00 4 De Krant Een les in relativiteit. Dat is wat Sidy, een jongetje van 8 met een kwaadaardige tumor in zijn hoofd, aan zijn papa leert. Want die papa, nochtans altijd maniakaal bezig met zijn topjob in de sport, zet tijdelijk een stap opzij als coach van de Henegouwse eersteklasser Spirou Basket in Charleroi. Om bij hem te zijn. "Mocht ik Sidy in zijn zwaarste momenten niet hebben bijgestaan, ik zou het mezelf nooit kunnen vergeven", aldus Pascal Angillis (47).

Ze halen niet vaak de media, papa's die een topfunctie laten voor wat ze is om hun zieke kind bij te staan. Pascal Angillis - van oorsprong West-Vlaming, maar intussen woont hij met zijn Senegalese vrouw en hun vijf kinderen in het Limburgse Mielen-boven-Aalst - verspreidde maandag een persbericht, waarin hij aankondigde om tijdelijk te stoppen als hoofdcoach van Spirou Basket. Om persoonlijke redenen. Want bij zijn zoontje Sidy is ruim tien dagen geleden een kwaadaardige tumor in het hoofd ontdekt. En papa wil zich focussen op het herstel van zijn jongste kind.

