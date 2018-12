Topclubs denken aan BeNeLeague voor beloften 01 december 2018

Het plan om de U21 van de eersteklassers aan te doen treden in de amateurklassen, is van tafel geveegd. De topclubs denken daarom stilaan aan alternatieven. "We denken aan een BeNeLeague voor de U21", geeft Jean Kindermans, hoofd jeugdopleidingen van Anderlecht aan. "We willen allemaal dat onze beste jeugd bij ons blijft. Dan moet je ze een sportief project kunnen aanbieden. Matchen tegen Ajax, PSV, Feyenoord: dat biedt mogelijkheden." Andere topclubs, zoals onder meer Club Brugge, zouden het plan wel genegen zijn. Kindermans: "Het is nog embryonaal. Maar wel een piste die we verder moeten bekijken." (NVK/NP)