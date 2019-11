Exclusief voor abonnees Topchef van Dôme schittert in online docuserie 06 november 2019

Topchef Frédéric Chabbert van het restaurant Dôme is sinds gisteren in de wekelijkse online docuserie 'Meet The Chef' te zien op YouTube. De serie is een initiatief van Lightspeed, leverancier van kassasystemen voor retailers en horecaondernemers. Met het initiatief wil Lightspeed het harde werk en vakmanschap van de restauranthouders in de kijker zetten en zo ondernemerschap stimuleren.

