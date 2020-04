Exclusief voor abonnees Topchef Pierre Fonteyne (79) overleden aan corona 16 april 2020

De gastronomische wereld is in rouw na het overlijden van Pierre - Pierrot - Fonteyne (79). De chef-kok was jarenlang het gezicht van het bekende restaurant Bruegel in Damme en was één van de grondleggers van The Mastercooks of Belgium, een vereniging van Belgische topchefs. "Dit jaar was hij nog jurylid van een wedstrijd en daar raakte hij blijkbaar besmet. Sindsdien is hij snel achteruitgegaan", zegt voorzitter Frank Fol. Fonteyne groeide op in Wallonië, maar woonde al geruime tijd in Knokke-Heist.

