Topbankier komt terug op uitspraak over bitcoin

De topman van de Amerikaanse bank JPMorgan Chase, Jamie Dimon (foto), heeft spijt van zijn recente uitspraken over de bitcoin. De bankier noemde de cryptomunt "een fraude", die erger is dan de Nederlandse tulpenbollenmanie in de zeventiende eeuw. Nu zegt hij in een interview met nieuwszender Fox dat de technologie achter de munt wel degelijk solide is en dat steeds meer bedrijven er gebruik van maken. Desondanks is hij nog steeds niet geïnteresseerd in de bitcoin, voegt Dimon er wel aan toe. De virtuele munt is momenteel zo'n 14.800 dollar waard. Een jaar geleden was dat nog slechts 1.000 dollar. Maar de koers schommelt enorm: in december piekte de bitcoin zelfs nog op 19.000 dollar.

