Topadvocaat Vandemeulebroucke opgepakt in drugsonderzoek 02 juni 2018

Advocaat Pol Vandemeulebroucke is gisterochtend gearresteerd en ondervraagd in een lopend drugsonderzoek in Antwerpen. Na afloop zou hij zijn voorgeleid bij de onderzoeksrechter en zijn vrijgelaten. Of de onderzoeksrechter hem voorwaarden heeft opgelegd, bijvoorbeeld een paleisverbod, is niet bekend. Bij een paleisverbod kan een advocaat tijdelijk geen zaken pleiten voor de rechtbank. Dat is geen tuchtsanctie - die kan enkel door de Orde van Advocaten worden opgelegd.

