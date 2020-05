Exclusief voor abonnees Top van onderwijs verdedigt keuze: "Elke dag op school is een gewonnen dag" 25 mei 2020

Als het mag van de Veiligheidsraad, gaan de schoolpoorten in Vlaanderen op 2 juni nog wat wijder open. Maar veel scholen hebben daarvoor niet genoeg plaats. Sommige kinderen zullen helemaal thuis moeten blijven, anderen zullen één dag per week naar school kunnen, nog anderen vier. Die ongelijkheid is verre van ideaal, maar zowel Lieven Boeve van het katholieke als Raymonda Verdyck van het gemeenschapsonderwijs verdedigt de keuze: "Elke dag op school is een gewonnen dag. We proberen gewoon voor zo veel mogelijk kinderen zo goed mogelijk te doen." (SVB)