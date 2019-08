Exclusief voor abonnees Top-CEO's pleiten voor méér belastingen 21 augustus 2019

Meer dan vijftig bedrijfsleiders hebben een open brief geschreven aan onze politici met daarin 36 voorstellen voor een beter beleid. Die handelen over uiteenlopende thema's als de arbeidsmarkt, het milieu, mobiliteit en justitie. Ook de fiscaliteit moet aangepakt worden, klinkt het: zo pleiten ze voor een vlaktaks van 20% - alle inkomsten zouden dus tegen hetzelfde tarief belast worden. Voorts moeten fossiele brandstoffen zwaarder belast worden en moet er een vliegtuigtaks komen. Wat betreft migratie pleiten de ondernemers er nog voor migranten zonder papieren meteen in te schakelen op de arbeidsmarkt als ze een goede kans maken op een verblijfsvergunning. De brief is een initiatief van Karel De Boeck (ex-Dexia-topman) en Karel Cardoen, (ex-CEO van autobedrijf Cardoen). Andere ondertekenaars zijn onder anderen Tony Mary (ex-CEO van VRT), Vic Swerts (Soudal), Bernard Filliers (Filliers) en Matthias Lannoo (uitgeverij Lannoo).

