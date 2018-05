Top-CEO en topmama: "Geen enkel schoolfeest gemist. Maar na 3 minuten was ik wel weg" Top-CEO en topmama: Isabelle Vermeir (Century 21) over jongleren tussen thuis en andermans huis Redactie

19 mei 2018

00u00 0 De Krant Ook anno 2018 bergen veel moeders hun ondernemersdroom op bij de onvervulde wensen. Uit vrees dat het jongleren met borden tussen hun carrière en de kinderen niet zonder veel scherven kan. Isabelle Vermeir (44) - CEO van Belgiës grootste immobedrijf en mama van Helena (19) en Leonie (17) - geeft toe dat niets komt zonder een prijs te betalen. Maar toch. "Ik was niet de mama die aan de schoolpoort stond en cake bakte voor de hele klas. Maar trauma's hebben mijn dochters niet."

Een kwart van de Vlaamse moeders gaf de voorbije week in een onderzoek aan wél goesting te hebben om in de ondernemerswereld te stappen, maar tegelijk vooral te vrezen dat zo'n job lastig te rijmen valt met hun gezin. Waar mannen met kinderen kennelijk zonder al te veel moeite die evenwichtsoefening aanvatten, laten mama's de soms slappe koord vlugger voor wat ze is. Het is twintig jaar geleden dat Isabelle Vermeir als moeder in spe en regentes geschiedenis/Latijn een uitgestippelde toekomst netjes op maat van schoolagenda's liet schieten. Na enkele jaren als juf bij zieke kindjes in Gasthuisberg - "Prachtige job, maar emotioneel niet vol te houden" - ging ze huizenjagers rondleiden. Trapje voor trapje beklom ze de piramide bij Century 21- met 182 kantoren afgetekend de grootste immospeler in ons land - waar ze sinds vorig jaar als CEO de scepter zwaait. Al hoeft daar wat haar betreft zo nodig de klemtoon niet op gelegd. "Wat ons bedrijf presteert, is een resultaat van vele inspanningen. Ik neem beslissingen en draag de verantwoordelijkheid, maar de puzzel leggen, doen we met veel mensen."

"Ik had nooit verwacht om professioneel aan de top te staan. Veel toevalligheden hebben tot iets moois geleid." Dat zei u vorig jaar over uw benoeming. Nog nooit heb ik een mannelijke CEO horen toegeven dat hij niet de allerbeste is, maar ook gewoon geluk heeft.

"(lacht) Dat is misschien al een reden waarom het bedrijfsleven wat meer vrouwen kan gebruiken.

Je hebt 27% van dit artikel gelezen

