Top 5 ongewijzigd 14 september 2019

Bart De Wever blijft de populairste politicus van Vlaanderen. Meer dan de helft van de ondervraagde Vlamingen (56%) hoopt dat de N-VA-voorzitter de komende maanden een belangrijke rol zal spelen. Ook de rest van de top 5 blijft ongewijzigd. Opvallendste 'nieuwkomer' is Bart Somers. De liberale Mechelse burgemeester neemt de plaats in van zijn partijgenote Maggie De Block, die als minister van Volksgezondheid uit de top 10 tuimelt. Ook Johan Vande Lanotte, die als informateur een nationale rol speelt, verovert opnieuw een plaats in onze pop-poll. In Wallonië staat de sp.a'er zelfs op de 3de plaats, terwijl hij in Vlaanderen genoegen moet nemen met de 19de stek.

