Exclusief voor abonnees Top 5 en Evenepoel en Lampaert mogen naar Spelen EK wielrennen TIJDRIT 08 augustus 2019

Als Evenepoel en/of Lampaert vandaag in de top vijf eindigen op het EK tijdrijden, dan hebben ze meteen ook voldaan aan de selectiecriteria voor de Olympische Spelen. Als dat gebeurt, zou dat de druk serieus verhogen op Victor Campenaerts, tot voor kort de uitgelezen man voor de tijdrit in Tokio 2020. Campenaerts moet dan minstens top acht rijden op het komende WK om ook selecteerbaar te zijn. België mag volgend jaar twee tijdrijders naar de Spelen sturen - als meer renners aan de criteria voldoen, beslist de bondscoach. "Als ik de kans zou krijgen om te gaan, zou ik die zeker niet laten liggen", zegt Lampaert. "Ik denk dat dat een ervaring is voor de rest van mijn leven. Die olympische selectie is een extra motivatie voor me."

