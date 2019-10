Exclusief voor abonnees Top 12-doel Belgische mannen veel lastiger 07 oktober 2019

00u00 0

Vandaag om 13 uur starten de Belgische mannen in subdivisie 6 hun olympische droom om zich via de top 12 in het landenklassement te plaatsen voor Tokio 2020. Die opdracht oogt op papier veel moeilijker dan bij de Belgische dames. Intrinsiek beschikt België met Noah Kuavita, Jimmy Verbaeys, Luka Van den Keybus, Maxime Gentges, Florian Landuyt en Daan Kenis wel over een sterke generatie, maar om de kloof te dichten met de top 12 zullen ze zichzelf moeten overstijgen. "We mikken op 245 punten. Dat zou een primeur zijn voor ons team en dan eindig je net binnen of net buiten de olympische tickets", zegt coach Koen Van Damme. Op het vorige WK in Doha eindigde het Belgische mannenteam als 19de. (BF)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis