Exclusief voor abonnees Tonnen minder afval op Werchter 02 juli 2019

00u00 0

Dat jongeren steeds meer begaan zijn met het klimaat, weten ze nu ook op Rock Werchter. Na de uittocht gisterochtend slingerden er opmerkelijk minder gedumpte tentjes, kampeerstoeltjes en ander afval rond dan na de vorige edities. "De jeugd heeft onze boodschap echt opgepikt en is niet voor niets gaan spijbelen", zegt Bart De Vos, verantwoordelijke van camping The Hive. "Als ik vergelijk met vorig jaar hebben we tonnen minder afval."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis