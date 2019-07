Exclusief voor abonnees Tongerse magistraat aangevallen in gevangenis 24 juli 2019

De Tongerse magistraat Dominique Renotte is vorige vrijdag aangevallen in de gevangenis van Antwerpen. Renotte zit sinds 3 juli vast op verdenking van witwassen, valsheid in geschrifte, btw-fraude en poging tot informaticasabotage, in een zaak van het verkopen van oldtimers. Het Gevangeniswezen bevestigt dat Renotte werd aangevallen. "Maar om privacyredenen kunnen we geen verdere details geven. De gepaste maatregelen zijn getroffen en de gedetineerde wordt opgevolgd", aldus woordvoerder Kathleen Van de Vijver. Ook het Antwerps parket geeft geen informatie vrij. "De zaak wordt onderzocht", klinkt het.

