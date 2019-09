Exclusief voor abonnees Tomorrowland Winter heeft "lawine aan grote namen" 19 september 2019

00u00 0

De eerste namen voor de tweede editie van Tomorrowland Winter zijn bekend. "Een lawine aan 's werelds beste en meest populaire dj's", noemt de organisatie de line-up. Onder anderen Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Dimitri Vegas & Like Mike, MTTN, Martin Garrix en zelfs Discobar A Moeder trekken naar Alpe d'Huez. Thema voor de editie van 14 maart tot 21 maart 2020 wordt 'The Book of Wisdom, The Frozen Chapter'. De ticketverkoop loopt al.

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis