Tomorrowland-ticket doorverkopen: tot 60.000 euro boete 29 januari 2018

00u00 0

De ticketverkoop voor Tomorrowland loopt ook dit jaar weer als een trein. Zaterdag waren de 285.000 vrijgegeven kaartjes in minder dan een uur de deur uit. De overige 115.000 gaan pas volgend weekend in verkoop. Intussen worden de eerste toegangsbewijzen al op tweedehandssites aangeboden - soms tot drie keer zo duur. Het doorverkopen van tickets op zich is niet verboden, het vragen van een meerprijs wél. Je kan er een boete tot 60.000 euro voor krijgen. Om fraude te voorkomen, koppelt Tomorrowland het kaartje aan je identiteitskaart, maar dat gebeurt pas over een week, als de officiële verkoop is afgesloten. Tot dan kan een ticket wel nog van eigenaar wisselen. Het dancefestival strijkt van 20 tot 22 en van 27 tot 29 juli neer in Boom.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN