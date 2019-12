Exclusief voor abonnees Tomorrowland nog minstens tot 2034 in De Schorre 20 december 2019

Tomorrowland blijft nog minstens tot 2034 in het recreatiedomein De Schorre in Boom. Dat heeft de festivalorganisatie bevestigd. "Boom en De Schorre maken deel uit van de langetermijnvisie die we met het festival hebben", zegt woordvoerster Debby Wilmsen. "We hebben de voorgaande jaren verschillende investeringen in het recreatiedomein gedaan, zoals de 'One World'-brug