Tomorrowland is nu ook radiostation 18 februari 2019

Dancefestival Tomorrowland wordt dit jaar 15. Dat wordt niet alleen gevierd met een speciale wintereditie in de Franse Alpen, maar ook met een eigen radiostation. Vanaf vandaag kunnen 'people of tomorrow' 24 uur per dag, 7 dagen op 7 naar hun favoriete dancemuziek luisteren via de website of app van het festival. Om de lancering van Tomorrowland One World Radio kracht bij te zetten, gaat top-dj Steve Aoki letterlijk 'on air': hij draait de allereerste set live vanuit een luchtballon. (MVO)