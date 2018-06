Tomorrowland heeft z'n eigen postzegel én muzikale postkaart 13 juni 2018

Tomorrowland komt met een nieuwigheidje: een eigen postzegel. Die kun je op een muzikaal kaartje kleven en wereldwijd versturen. In de 'limited edition'-kit, een samenwerking met bpost, zitten vijf postzegels én vijf kaartjes. Wie thuis een platenspeler heeft, kan de postkaart afspelen en krijgt een speciale uitvoering van de houseklassieker 'Universal Nation' van Push te horen. Of je kunt je smartphone op de kaart leggen en naar www.tomorrowland.com/stamp surfen om de track te beluisteren. De kit is te koop in de e-shop van bpost, op store.tomorrowland.com en in alle Belgische postkantoren, en kost 27,90 euro. Leuk extraatje: in thuishaven Boom krijgen veertien rode brievenbussen van bpost binnenkort een Tomorrowlandjasje. Wanneer er een brief in belandt, weerklinkt het 'Tomorrowland Anthem' van Hans Zimmer. Het festival vindt plaats op 20, 21, 22 en 27, 28, 29 juli. Na het circus van vorig jaar speelt Tomorrowland zich deze zomer diep in de zee af, in een magische onderwaterwereld. (JOBG/BCOR)

