Exclusief voor abonnees Tomorrowland gaat tóch door, maar dan digitaal 05 juni 2020

00u00 0

Er komt deze zomer dan toch een editie van Tomorrowland, op 25 en 26 juli. Niet in Boom, wel in een soort van gamewereld. Met je smartphone, tablet of computer kan je in 3D navigeren langs acht verschillende podia. Op de affiche: zo'n 100 nationale en internationale dj's. Zij draaien platen voor een zogenaamd 'greenscreen', zodat ze live op de digitale podia geprojecteerd kunnen worden. Een win-win voor de artiesten, het TML-personeel én de festivalgangers, die alsnog kunnen feesten - zij het vanuit hun kot of in hun tuin. Een dagticket kost 12,5 euro, een weekendkaart 20 euro. Een bedrag dat je bovendien kan verdelen onder je vrienden. Ter vergelijking: normaal kost één dag op het echte dancefestival minstens 105 euro per persoon. (JOBG)

