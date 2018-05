Tomorrowland derde duurste festival van Europa 15 mei 2018

Met een kostprijs van 281 euro is Tomorrowland het op twee na duurste festival van Europa. Dat heeft de Franse website 'Voyages Détective' berekend. Gemiddeld betaalt de Europese festivalganger 211 euro voor een combiticket. Sziget in Hongarije is de duurste vogel (310 euro), voor het Deense Roskilde telt een bezoeker 282 euro neer. Wel opvallend: die festivals duren geen drie dagen - zoals Tomorrowland - maar liefst acht. Het dancefeest in Boom is verhoudingsgewijs dus het duurste. De prijs doet echter niets af aan de populariteit. In februari nog gingen alle 400.000 tickets voor dit jaar in amper een uur de deur uit. 'Exit' in Servië zou het goedkoopste festival zijn, met 112 euro.