Tomorrowland-dealer uit Australië krijgt 3 jaar cel 30 augustus 2019

Een 28-jarige Australiër is door de Antwerpse rechtbank veroordeeld tot 3 jaar cel en 8.000 euro boete, nadat hij deze zomer op Tomorrowland was betrapt op het dealen van drugs. Dario B. was op 25 juli, tijdens het tweede festivalweekend, druk in de weer met zijn gsm toen de politie hem op de camping in de gaten kreeg. Agenten volgden de twintiger en zagen hoe hij aan een festivalganger een zakje gaf en er geld voor kreeg. Het bleek om 5 xtc-pillen te gaan. In zijn tent werden verschillende soorten drugs aangetroffen: 26 xtc-pillen, 13 dosissen lsd, 48 gram ketamine, 17 gram cocaïne en 27 gram hasj. De politie vond ook een geldsom van ruim 9.000 euro. Dario B. gaf toe dat het om de winsten van de drugsverkoop ging. En hij zei er meteen bij dat hij tijdens het eerste festivalweekend van Tomorrowland ook had gedeald. (BJS)

