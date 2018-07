Tomorrowland brengt buren tot rust 26 juli 2018

Tomorrowland heeft zijn buren gisteren naar jaarlijkse gewoonte weer getrakteerd op een groot feest. Meer dan 10.000 buurtbewoners waren uitgenodigd om de sfeer te komen opsnuiven. Onder hen ook een aantal senioren uit enkele lokale woonzorgcentra, die hun ogen de kost kwamen geven. De oudste bezoekster was wellicht de 99-jarige Bertha Van Den Bogaert. Zij was vooral onder de indruk van het gloednieuwe 'Atmosphere Stage', een tent waarin 120.000 led-lichtjes fonkelen en gisteren voor de gelegenheid zachte elektronische muziek weerklonk. "Al die lichtjes en die rustgevende muziek: heel schoon", zegt Bertha. "Ik hoop echt dat ik hier volgend jaar nog eens kan terugkomen. Zeg nu zelf: er is toch geen betere plek om mijn 100ste verjaardag te vieren?" (BCOR)

