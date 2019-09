Tommelein wil Rutten opvolgen IVDE

04 september 2019

05u00 0 De Krant Bart Tommelein (Open Vld) loopt zich duidelijk warm voor het voorzitterschap van Open Vld. "Ik heb daar wel ambitie voor", gaf hij toe op 'Gert Late Night'. Als hij het doet, gelooft hij dat hij "een goede kans maakt".

De voorzittersverkiezingen van Open Vld zijn pas in maart volgend jaar. Tenminste, als Gwendolyn Rutten zolang aanblijft als en haar petje niet wisselt voor dat van minister. Maar enkele liberalen stomen zich duidelijk klaar om het roer over te nemen. De eerste die solliciteerde, was Francesco Vanderjeugd, de jonge burgemeester uit Staden en de politieke poulain van Bart Tommelein. De burgemeester van Oostende plande eveneens een gooi te doen, en is dan ook boos dat zijn beschermeling hem voor de voeten komt lopen. Maar het lijkt hem niet tegen te houden om zijn kans te wagen. Bij 'Gert Late Night' antwoordde Tommelein na zachtjes aandringen dat hij "er ambitie voor heeft".

Hij gelooft ook dat als hij het doet, hij "een goede kans" maakt. Tommelein wenst verder niet te reageren op zijn uitlatingen bij 'Gert Late Night'. Maar volgens onze informatie heeft hij een deel van de partijtop achter zich. Onder meer Bart Somers en Patrick Dewael zouden zijn kandidatuur steunen. Vraag is of de kandidaat van het establishment het haalt -zelfs al is het een gedragen en populaire figuur als Tommelein.

Twee keer uitdagen

Zijn gouwgenoot Vincent Van Quickenborne zet alvast in op 'geestesgenoot' Egbert Lachaert. De fractieleider, die Rutten in 2012 al eens uitdaagde maar verloor, zou volgens hem de ideale kandidaat zijn. Lachaert kan als Oost-Vlaming profiteren van een West-Vlaams gevecht. Hij sluit nog niets uit, maar twee keer uitdagen en verliezen? Dat ligt moeilijk. (IVDE)