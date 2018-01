Tommelein wil ons laten 'zonnedelen' 22 januari 2018

Binnenkort wordt het mogelijk om als particulier te participeren in de bouw van zonnepanelen op daken van bedrijven, verenigingen of coöperaties. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) wil eind dit jaar in heel Vlaanderen 'zonnedelen' mogelijk maken. Van de groene energie die wordt opgewekt, wordt berekend wat uw persoonlijke aandeel is. Dat bedrag wordt vervolgens afgetrokken van uw eigen energiefactuur. "Er staat veel geld op spaarboekjes dat amper iets opbrengt. Wie mee investeert in een zonnepark, zal resultaat zien op de energiefactuur", zegt minister Tommelein.