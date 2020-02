Exclusief voor abonnees Tommelein wil meer macht om er daarna minder te hebben 08 februari 2020

00u00 0

Kleinere kieskringen, de lijststem afschaffen en meer middelen voor de gemeenten en de lokale partijafdelingen. Als Bart Tommelein de nieuwe voorzitter van Open Vld wordt, belooft hij zijn machtspositie af te zwakken in het voordeel van de lokale besturen. "Veel middelen die nu bij de centrale overheid worden gehouden, zouden beter naar de lokale besturen gaan. Daar wordt het efficiëntst bestuurd. Dus moeten ze daar over voldoende middelen beschikken om te investeren. Vandaag hebben ook in onze partij te weinig mensen te veel macht en middelen", vindt hij. "En laten we de lijststem afschaffen, zodat de kiezer en niet de partij beslist wie verkozen wordt. Ook de provinciale kieskringen mogen op de schop. Dan kan de lokale basis minder

