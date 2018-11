Tommelein stopt dan toch als minister 30 november 2018

00u00 0

Vlaams minister van Energie, Financiën en Begroting Bart Tommelein (Open Vld) zal de regering dan toch vroegtijdig verlaten om burgemeester van Oostende te worden. Nochtans had hij eerder verklaard dat hij de rit zou uitdoen. Er was zelfs al een waarnemend burgemeester voorgesteld. "De eerste maanden zijn heel belangrijk voor een ploeg en dat heb ik onderschat. Bovendien begon het me langzamerhand te dagen dat ik minister zou zijn tot er een nieuwe Vlaamse regering is, en dat is misschien pas in het najaar", aldus Tommelein. "Alleen onverstandige mensen veranderen nooit van mening." Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten zou vandaag al beslissen wie hem opvolgt. (ARA/LBB/DDW)