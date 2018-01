Tommelein noemt N-VA "schizofreen" 00u00 0

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) sluit uitdrukkelijk uit dat hij een energiepact zal tekenen waarin de kernuitstap in 2025 wordt losgelaten. De houding van N-VA noemt hij "schizofreen". "Die partij maakt de mensen bang voor hogere facturen, terwijl ze zelf in de meerderheid zat die 4 miljard euro subsidies beloofde voor omstreden biomassacentrales", zegt Tommelein vanuit Abu Dhabi. "Het openhouden van twee kerncentrales is goedkoper voor de producent, maar niét voor de consument." (DDW)