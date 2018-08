Tommelein doet het elektrisch 07 augustus 2018

Voor één keer werd er op het Circuit van Zolder gestunt met elektrische voertuigen. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) kroop er op een elektrische fiets, brommer en in de nieuwste Jaguar I-pace. Cruisen op het circuit, ging vlot. Maar met zo'n wagen tot in de Provence rijden, is moeilijker. Niet elke stekker past namelijk op elke laadpaal. En er bestaan ook heel wat verschillende betaalsystemen voor laadpalen. De liberaal maakte daarom van de gelegenheid gebruik om voor meer eenvormigheid te pleiten. "In Europa zou je elke elektrische auto aan elke laadpaal moeten kunnen opladen." Het lijkt Tommelein de enige weg om de elektrische wagen echt te doen doorbreken. "Tachtig procent van de Belgen rijdt minder dan 50 kilometer per dag. Voor veel mensen is elektrisch rijden in plaats van op fossiele brandstoffen dus zeker haalbaar. Maar we willen natuurlijk ook graag naar een pretpark kunnen over de grens of op reis naar Frankrijk."

