Exclusief voor abonnees Tomiyasu naar Bologna 01 juli 2019

00u00 0

De Japanse verdediger Takehiro Tomiyasu (20) ruilt STVV voor het Italiaanse Bologna in de Serie A. Met de overgang is een bedrag gemoeid van 9 miljoen euro en een percentage op de doorverkoop. Hij moet wel nog de fysieke en medische testen doorstaan. Met de transfer van Tomiyasu naar Bologna realiseren de Kanaries alvast een recordtransfer in de clubgeschiedenis. Volgens Japanse media trekt de Vietnamese spits en international Cong Phuong (24) naar STVV. In zijn eigen land heeft hij omwille van zijn gestalte en speelstijl de bijnaam 'Vietnamese Messi'. (FKS)