Tomeloze ambitie én rustige vastheid

Zakenmannen die zich aan voetbalclubs wagen doen het zelden goed. Brouwer Constant Vanden Stock was de grote uitzondering. Vandaag moeten we zijn beste leerling niet in Anderlecht zoeken, maar bij Club Brugge. Zelfs de grootste vijanden van blauw-zwart geven tegenwoordig toe dat die club voortreffelijk wordt geleid. Bart Verhaeghe, de CEO van vastgoedgroep Uplace, is er met vallen en opstaan in geslaagd om tomeloze ambitie en rustige vastigheid hand in hand te laten gaan. Spelers en trainers komen en gaan, maar Club blijft aan de kop van het klassement staan. Het is Verhaeghe zelfs gelukt om zichzelf grotendeels naar de achtergrond te laten verdwijnen. Voor een emotionele, impulsieve en eergierige man als hij is dat even moeilijk als Engels praten voor Charles Michel. (SVB)

