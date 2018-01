Tomecak "Match om nooit te vergeten" 22 januari 2018

00u00 0

Van een geslaagd debuut gesproken. Nieuwkomer Ivan Tomecak (28) speelde dan wel niet zijn beste wedstrijd, maar met een doelpunt in zijn eerste partij bracht hij Club Brugge in de slotfase vanuit het niets terug in de match: "Natuurlijk ben ik heel blij", aldus de Kroaat. "Ik keek meteen op het scorebord en zag dat we nog drie minuten hadden om nog eens te scoren. Dit is een match om nooit meer te vergeten." Net als in de oefenmatch tegen Groningen begon Tomecak op links door de afwezigheid van Limbombe: "Links of rechts, dat maakt mij echt niets uit", meende de rechtsvoetige vleugelspeler. "Ik heb zelfs geen voorkeur." Afwachten of Tomecak ook donderdag tegen Oostende in de basis staat. Dan keert Limbombe terug uit schorsing en moet Leko kiezen: "Tomecak heeft het heel goed gedaan, net als onze doelman, maar Limbombe heeft meer acties", voegde aanvoerder Vormer eraan toe. Ook Leko zelf was tevreden: "Hij heeft veel energie verbruikt en heeft alles gegeven. Als je dan ook nog eens scoort, kan een trainer alleen maar tevreden zijn." (TTV/WDK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN