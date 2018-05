Tomaten top 10 19 mei 2018

Mei is de allerleukste maand voor een tuinier. Maar ook de drukste. Alles wat ik zo mooi heb gezaaid en verzorgd, mag in volle grond geplant worden. Dat is simpeler dan het lijkt. Daar sta je dan, met dat zorgvuldig uitgetekende winterplan, dat op papier altijd minder werk vergt dan wanneer je ermee naar het veld van eer trekt. Tuinieren met een potlood in de hand is nu eenmaal simpeler dan met een spade. De helft van de moestuin is nog leeg, er staan nog potjes buiten te wachten om geplant te worden en ik moet nog meters kervel, bietjes, sla en spinazie zaaien.

