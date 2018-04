Tomaat blijft populairste groente, appel leidt de dans in de fruitschaal 21 april 2018

00u00 0

"Veel groenten en fruit eten, hé." Het wordt ons al van kindsbeen af ingeprent en nagenoeg alle Belgische gezinnen houden er rekening mee wanneer ze hun winkelkarretje volladen - goed voor een jaarlijks bedrag van 219 euro. Dat blijkt uit een bevraging bij 5.000 gezinnen in opdracht van VLAM. Zo kocht de Belg vorig jaar 57 keer verse groenten voor een totaal van 38 kg. Dat is 1 kg minder dan een jaar eerder. Net als in 2008 en 2016 is de tomaat onze favoriet. Binnen de top tien wonnen enkel paprika en champignons terrein. Voorverpakte groenten gingen vaker over de toonbank, biogroenten deden het iets minder.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN