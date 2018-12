Tom Waes verschijnt als zijn 'Conchita met een snor' 20 december 2018

Een hilarisch moment in 'Gert Last Year' gisteravond. Tom Waes verloor er een spelletje en moest daardoor een halve aflevering opdraven als vrouw. Door zijn baard leek Waes sprekend op Conchita Wurst, de Oostenrijkse winnares van het Eurovisiesongfestival uit 2014. Ook zij had, net als de Conchita uit Waes' hit 'Dos Cervezas' de nodige gezichtsbeharing. "Dit is niet de eerste keer dat ik me zo verkleed", zei Waes, die Gert Verhulst een zoen gaf. "Eerder stond ik al als vrouw op de cover van Humo en ik leek toen sprekend op mijn moeder." (DBJ)

