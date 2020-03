Exclusief voor abonnees Tom Van Grieken (VB) "In 2024 is het aan ons" 09 maart 2020

00u00 0

"Het Vlaams Belang moet en zal in 2024 veruit de grootste partij van het land worden. En dan is het aan ons, als dominante beleidspartij." Zo zelfverzekerd klinkt voorzitter Tom Van Grieken in zijn boek dat overmorgen wordt voorgesteld. In de peilingen steekt zijn partij zelfs boven N-VA uit. Dat moet over vier jaar leiden tot het besturen van een zo zelfstandig mogelijk Vlaanderen. Van de Chinese Muur tussen Vlaams Belang en de andere partijen zal dan niets meer overblijven, voorspelt Van Grieken. "Iedereen is dat cordon sanitaire spuugzat. Bij de top van N-VA. Maar ook bij de basis van CD&V en Open Vld." Vlaanderen staat er goed voor als het zich kan ontdoen van links Wallonië en het koninkrijk België, zegt hij. "Toen ik vorige lente afscheid nam van de koning na mijn bezoek aan het paleis, dacht ik: 'U staat er vandaag nog slechter voor dan ik vijf jaar geleden, toen ik onze verschrompelde partij overnam.'" (JS)

