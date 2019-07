Exclusief voor abonnees Tom Van Dyck vanavond in 'Vive le Vélo' Na zenuwinzinking begin dit jaar 11 juli 2019

00u00 0

Zes maanden lang kreeg hij platte rust voorgeschreven, nadat hij tijdens de try-out van zijn theatervoorstelling 'Het beest in u' fysiek compleet was gecrasht, maar nu laat acteur Tom Van Dyck (47) weer voorzichtig van zich horen. Naast wielrenner Edward Theuns en 'vaste analist' Bert De Backer is hij vanavond te gast in 'Vive le Vélo' bij Karl Vannieuwkerke.

Je hebt 29% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis