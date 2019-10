Exclusief voor abonnees Tom Meeuws niet vervolgd voor gesjoemel 17 oktober 2019

Er komt geen strafzaak tegen Tom Meeuws voor mogelijk gesjoemel bij De Lijn. De raadkamer heeft de Antwerpse sp.a-schepen, destijds regionaal directeur bij De Lijn in Antwerpen, gisteren buiten vervolging gesteld. Meeuws werd ervan beschuldigd facturen te hebben opgedeeld zodat hij ze zonder toestemming van de raad van bestuur kon betalen. Het ging onder meer om 664.000 euro die aan cultuurhuis De Roma betaald werd. "Ik heb altijd het volste vertrouwen gehad in justitie en ben tevreden dat de speurders zo grondig en ernstig deze zaak hebben onderzocht", reageert Meeuws. "Maar het blijft weliswaar knagen." De beschuldigingen tegen de sp.a'er kwamen uit in het najaar van 2018, in volle lokale kiescampagne. (BJS)

