Tom Dice (28) komt op voor Groen 20 april 2018

00u00 0

Zanger Tom Dice (28) stapt in de politiek. Op 14 oktober krijgt hij een plaats op de lijst van Groen in het Oost-Vlaamse Eeklo. Tom Eeckhout werd in 2010 wereldberoemd in Vlaanderen toen hij met 'Me and my guitar' zesde werd op het Eurovisiesongfestival. Vandaag staat hij genoteerd in de hitparade met zijn nieuw album 'Better Days'. Hij woonde drie jaar in Gent, maar logeert sinds kort weer in 'Hotel Mama' in Eeklo. "Ik heb altijd op Groen gestemd en ik weet maar al te goed dat Eeklo nog een groene boost kan gebruiken. Ik ben alvast klaar voor een muzikale campagne." (JSA)