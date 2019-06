Exclusief voor abonnees Tom De Meester (PVDA, 44), gemeenteraadslid in Gent "Eersteklas naar Brussel pendelen? Zit niet in mijn DNA" 19 juni 2019

De Meester zat niet in het parlement toen hij inbeukte op de 'Turteltaks' die Turtelboom nekte. Zijn entree in de Vlaamse assemblee belooft dus vuurwerk te geven. Hij zal "de te hoge energiefactuur" aanklagen, net als de toestand van en het tekort aan sociale woningen. Zoals bij alle andere PVDA-parlementsleden zal hij maar 2.000 euro netto per maand verdienen. De rest vloeit naar de partijkas. "We willen overal goede partijafdelingen uit de grond stampen, en dat kost geld. Maar ook: hoe kan je onrechtvaardigheden aanklagen, als je het zelf niet voelt in je eigen loon?" Ook het gratis treinabonnement in eersteklas zal De Meester niet ten volle benutten. "Eersteklas? Dat zit niét in mijn DNA." (IVDE)

