Tom Boonen wint in Dubai

Tom Boonen heeft in Dubai revanche genomen. Boonen kende in 2019 veel pech tijdens de 24-uurraces in Dubai en Zolder, toen hij - telkens in een leidende positie - zijn wagen in vlammen zag opgaan. Dit weekend won Boonen, samen met twee andere Belgen - Vincent Radermecker en Gilles Magnus - de toerwagenklasse van een ingekorte 24-uurrace. De wedstrijd in het anders snikhete Dubai was amper enkele uren ver, toen de regen voor een zondvloed zorgde. "Het was zo erg dat de race werd stopgezet. Tot dan deed het team perfect werk en reden we aan de leiding", aldus Boonen. De zege algemeen was voor de Black Falcon Mercedes-AMG GT3 van Khaled Al-Qubaisi, Hubert Haupt, Ben Barker, Manuel Metzger en Jeroen Bleekemolen. De MS7 by WRT Audi van onder meer Dries Vanthoor eindigde als derde. (JCA)

