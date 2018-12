Tom Boonen probeert Ferrari's en Bugatti's in VS te slijten 22 december 2018

00u00 0

Ex-wielrenner Tom Boonen zal zijn exclusieve auto's nu ook in de Verenigde Staten proberen te slijten. De Amerikaanse markt is veel groter dan de Europese voor de Ferrari's, McLarens, Bugatti's en andere bolides die hij verkoopt. "Zulke 'supercars' zijn vooral iets voor jonge superrijken. Internetmiljonairs van een jaar of 30, 40. Die heb je in Europa veel minder", zegt Joeri Vanhumbeeck, zakenpartner van Boonen. Na zijn wielercarrière richtte Boonen, zelf een fanatiek verzamelaar van 'supercars', samen met twee anderen het autobedrijf Iconiccars op. Dat verkoopt vanuit een luxelounge in Tienen erg exclusieve auto's, die soms miljoenen euro's kosten. Om ze in de VS te promoten, zal er in dat land een eigen verkoopteam aan de slag gaan. Dat de auto's duizenden kilometers verderop in een showroom staan, is geen enkel probleem. "Als kopers echt geïnteresseerd zijn, vliegen we ze zo naar hier", zegt Vanhumbeeck.

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN