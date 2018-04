Tom Boonen overschouwt het klassieke voorjaar: "Om duimen en vingers bij af te likken" Opgetekend door Marc Ghyselinck

23 april 2018

00u00 0 De Krant Het onwaarschijnlijke voorjaar van Quick.Step. De bevestiging van Sagan. Er was natuurlijk ook de grandioze zege van Tiesj Benoot in de Strade Bianche en de fameuze entree van veldrijder Wout van Aert in het WorldTour-peloton. Tom Boonen zag een wielerlente om duimen en vingers bij af te likken, zelfs al won Greg Van Avermaet dit keer niet. "Plots loop je tegen je grens."

Quick.Step wint (bijna) alles

"Het ziet er niet naar uit dat dit snel zal stoppen"

"Een voorjaar van Quick.Step om duimen en vingers bij af te likken is gisteren afgesloten met een groot nummer van Bob Jungels, een van de absolute toptalenten van het moderne wielrennen. De successen die er zijn behaald, daar kun je alleen maar van dromen. En het ziet er niet naar uit dat dit snel gaat stoppen."

"De medaille heeft ook een keerzijde. Wanneer je vier kopmannen hebt, en er zijn er maar twee die winnen, blijven er ook twee zonder zege over. Op het einde van het jaar telt het dan niet meer, als je Gilbert of Stybar heet, dat je in het voorjaar een ploegmaat hebt laten winnen. Dan maak je graag de rekening voor jezelf."

"Ze noemen zich nu de Wolfpack. Die term komt uit het liedje Ziet Em Duun van Van Echelpoel. In het derde vers zingt hij "Ik zen ne wolf". Zo is dat vorig jaar begonnen. Nu wordt dat gebruikt om renners te motiveren, om ze deel te laten uitmaken van iets groters dan henzelf. Op die manier zul je altijd iemand naar een hoger niveau tillen."

Je hebt 13% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN